ثري إم يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 10-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ثري إم (MMM) في آخر جلساته، ليستجمع السهم قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مدعوماً إيجابياً بتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.96% بما يعادل -1.64 نقطة ليستقر السهم عند إغلاقه على سعر 169.83 دولار. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 164.45، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 176.70. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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