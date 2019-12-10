شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى: نفط الهلال تستثمر ما يزيد عن 3 مليارات دولار فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ماجد جعفر الرئيس التنفيذى لشركة نفط الهلال التى تتخذ من الإمارات مقرا اليوم الثلاثاء إن الشركة تستثمر أكثر من ثلاثة مليارات دولار فى العراق. وأضاف خلال اجتماع فى مؤتمر فى أبوظبى "استثمرنا أكثر من ثلاثة مليارات دولار فى العراق على مدى الأعوام العشرة الماضية وهذا المعدل يزيد". Advertisements وفى مارس، أبرم كونسورتيوم بقيادة نفط الهلال ودانة غاز اتفاق مبيعات غاز لمدة عشرين عاما مع إقليم كردستان العراق.

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