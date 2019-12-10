شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الثالثة لمؤتمر "الطاقة.. آفاق الاستثمار" 29 ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم مؤسسة "الأهرام" النسخة الثالثة من مؤتمرها السنوي للطاقة، يومي 29 و30 ديسمبر الجارى، بعنوان "الطاقة.. آفاق الاستثمار وفرص النمو"، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويناقش المؤتمر، الذي تنظمه جريدة "الأهرام المسائي"، وشركة الأهرام للاستثمار، العديد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بفرص الاستثمار في الطاقة باعتبارها إحدى أهم خيارات المستقبل.

ويستعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال جلسات المؤتمر، تجربة وزارتي البترول والكهرباء فى تمكين الشباب وتأهيلهم للمناصب القيادية، بمشاركة شباب العاملين فى كل من وزارتى الكهرباء والبترول.

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كما يناقش المؤتمر فى جلساته بمشاركة رؤساء شركات البترول والكهرباء العالمية في مصر، سبل إدارة الاستثمار وكيف نجحت مصر فى مواجهة التحديات وصولًا إلى أعلى معدلات الإنجاز، ويقدم المشاركون في المؤتمر رؤية متكاملة حول المستقبل المستدام للطاقة في مصر وإفريقيا.

ويبحث المؤتمر مستقبل الغاز الطبيعي في مصر، باعتباره نجمًا ساطعًا في تنمية مصر وازدهارها من خلال مناقشات موسعة حول اكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعي، والجديد فى المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودور الغاز المهم فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، كما يناقش الصناعات التحويلية باعتبارها قيمة مضافة للثروات البترولية.

ويبحث المشاركون في المؤتمر ما يتعلق بالكهرباء والتحول الرقمي، ودور المؤسسات المالية في تعزيز القدرات التمويلية لقطاع الطاقة، من خلال مناقشة سياسة البنوك في ترتيب القروض المشتركة ودعم الاستثمار في قطاع الطاقة، ومنظومة التامين ودورها في حماية مشروعات البترول والكهرباء ضد الأخطار.