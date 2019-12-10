بوابة العمرة: إصدار 60 ألف باركود من البوابة الجديدة لتأشيرات العمرة والسياحة

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وأضاف أن إدارات الجوازات بمختلف المطارات والمنافذ المصرية تتعامل بسهولة ويسر مع جوازات المعتمرين، وانهاء إجراءات سفرهم بوجود الباركود الخاص بكل معتمر والذي يعد شرطا أساسيا للسفر طبقا لقرار رئيس الوزراء المنشئ لبوابة العمرة.
وأشار إلي ان رحلات المعتمرين تنطلق بأستخدام الباركود من مختلف المطارات والمنافذ المصرية وليس مطار القاهرة فقط، وهناك متابعة علي مدار الساعة مع إدارة الجوازت التي يبذل رجالها جهدا كبيرا إنهاء إجراءات سفر المعتمرين.
وأضاف أحمد إبراهيم إلي أن هناك تعاون كبير من كافة الجهات منذ إنشاء بوابة العمرة المصرية لإنجاح التجربة التي بالفعل حققت نجاحا كبيرا حتي الآن، بفضل هذا التعاون الذي شكل منظومة رائعة من العمل الجماعي، مشيرا إلي أن هناك متابعة مستمرة مع شركات السياحة للتدخل الفوري لحل أية مشكلة تواجههم أو تواجه المعتمرين.
وشدد أنه منذ بدء عمل البوابة لم تواجه أية مشاكل حتي الان، مشيرا إلي أن اليوم الأول للسفر والذي شهد عودة بعض المعتمرين لعدم وجود الباركود المخصص لهم من بوابة العمرة، والذي كان يعود ربما لعدم علمهم بالإجراءات الجديدة للسفر من خلال البوابة بناء علي قرار رئيس الوزراء، إلا أن هذا الأمر لم يعد يتكرر وأن جميع المعتمرون يتوجهون الي المطارات بعد التأكد من قيام شركات السياحة المنفذة للرحلة بإصدار الباركود الخاص بكل منهم من بوابة العمرة.
وأعلن أن البوابة تم من خلالها بالفعل إصدار الباركود الخاص ببعض المواطنين لحاملين لتأشيرات السياحة حيث ينص قرار رئيس الوزراء أن من يحمل تأشيرات "عمرة وسياحة ومهرجانات وفعاليات وضيافة" تنفذ جميع عن طريق البوابة ومن خلال شركات السياحة فقط، معربا عن سعادته بالتنظيم الكبير لرحلات العمرة الذي حققته البوابة بجانب دورها المهم في محاربة السماسرة وضمان حقوق المواطنين والشركات علي حد سواء وضمان راحة وسلامة جميع المصريين.
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