شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار من الكويت: تحديث وإنشاء 18مركزا للمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الملتقى الإقليمي حول "إصلاح بيئة الأعمال في الدول العربية" والمنعقد بدولة الكويت، بتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة الكويت، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومجموعة البنك الدولي، وذلك نيابة عن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

ويعُقد الملتقى بعد صدور التقرير السنوي لممارسة أنشطة الأعمال السابع عشر الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث تقدمت مصر في التقرير للعام الثاني على التوالي في إطار منافسة عالمية، 8 مراكز في تقرير العام الماضي، و6 مراكز بتقرير العام الحالي.

رئيس هيئة الاستثمار فى الكويت

وقام المستشار محمد عبد الوهاب، باستعراض أهم تطورات بيئة الأعمال في مصر والإصلاحات التشريعية التي أدت إلى تقدم مركز مصر في التقرير وذلك من خلال تحسين أداء أربعة مؤشرات رئيسية (تأسيس الشركات – الحصول على الكهرباء – حماية حقوق صغار حملة الأسهم – سداد الضرائب).

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وقام المستشار محمد عبد الوهاب، بعرض نبذة عن تطور الخدمات المقدمة من خلال مراكز خدمات المستثمرين وتقليل الإطار الزمني للخدمات بما يحقق التيسيرات اللازمة للمستثمرين، بالإضافة إلى أنظمة الاستثمار الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

رئيس هيئة الاستثمار خلال منتدى الكويت

وأشار إلى إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين ومناطق حرة واستثمارية فى المحافظات التى لا يوجد بها، حيث يتم استكمال انشاء مراكز خدمات المستثمرين فى باق المحافظات، على أحدث النظم العالمية، والتى تشمل تحديث وانشاء 18 مركزا بكافة انحاء الجمهورية، وذلك من أجل اختصار الوقت والإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتقديم خدمات متكاملة ومميزة للمستثمر، مع وحود ممثلين عن أكتر من 65 جهة تمثل 27 وزارة، واتاحة خدمات الدفع والتوقيع الالكتروني، وإتاحة حجز موعد الخدمة عبر البوابة الالكترونية وتدريب الكوادر على التحول الرقمي وفتح قنوات للتواصل مع المستثمرين من خلال الخط الساخن 16035.

وفي ختام كلمته قام بعرض مبسط للخريطة الاستثمارية والفرص الاستثمارية المتاحة بشكل قطاعي وجغرافي بجانب تقديم عرض مصور عن قصص النجاح لعدد من الشركات العالمية الكبرى العاملة في مصر.