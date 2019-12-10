شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد البريطاني ينمو بأقل من التوقعات فى أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن مكتب الإحصائي الوطني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي فى بريطانيا ، لتسجل نمو بمعدل 0.0% فى تشرين الأول/أكتوبر ،أقل من توقعات الخبراء نمو بمعدل 0.1% ، وسجل الاقتصاد البريطاني انكماش بمعدل 0.1% فى أيلول/سبتمبر ، هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني.

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