شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع العجز بالميزان التجاري في بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش الميزان التجاري لشهر تشرين الأول /أكتوبر مسجلاً عجز بمقدار 14.5 مليار إسترليني ، أسوأ من توقعات الخبراء عجز بمقدار 11.5 مليار ، والشهر السابق سجل الميزان عجز بمقدار 11.5 مليار بعد التعديل من عجز بمقدار 12.5 مليار ، بما يعنى اتساع العجز بمقدار 3 مليار إسترليني .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتساع العجز بالميزان التجاري في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.