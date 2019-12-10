شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج التصنيعي فى بريطانيا ينمو بأفضل من التوقعات فى أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش الإنتاج التصنيعي الشهري مسجلا نمو بمعدل 0.2% فى تشرين الأول/أكتوبر ،فى أول نمو خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ،أفضل من توقعات السوق التي أشارت إلى نمو بمعدل 0.1%،وسجلت القراءة السابقة انكماش بمعدل 0.4% ، هذا البيان إيجابي للاقتصاد البريطاني والجنيه الإسترليني.

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