شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع لليوم الثاني وسوق التشفير تتخلي مجددا عن حاجز 200 مليار$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع أكبر عملة مشفرة ، لتتخلي القيمة السوقية للعملات الافتراضية مجددا عن حاجز 200 مليار$ ، بالرغم توارد بعض الأخبار الإيجابية عن صناعة التشفير ،خاصة فى الصين التي تحاول انجاز خطوات متقدمة فى تلك الصناعة على الاقتصادات العالمية الأخرى.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 58$ بما يعادل نسبة 0.8% إلى 7,274$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,332$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 7,400$.

فقدت أسعار البتكوين بالأمس نسبة 2.4% ، فى ثاني خسارة يومية خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن محاولات التحرر من النطاق المحدود لتعاملات العملة الرائدة فى سوق التشفير.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء حوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 198 مليار$ ،لتتخلي مجددا عن حاجز 200مليار$ ، مع استمرار تراجع أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

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يأتي هذا التراجع فى أسعار البتكوين ومعظم العملات الكبرى ، بالرغم من توارد بعض الأخبار الإيجابية عن صناعة التشفير ،والتي تدعم فى الأصل زيادة التفاؤل حيال مستقبل تكنولوجيا البلوكشين وتعزيز الثقة فى أساسيات السوق.

ذكرت مجلة Caijing"" الصينية أن السلطات الحكومية يمكن أن تبدأ تجربة العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) قبل نهاية هذا العام ،وأشارت المجلة أن المشروع التجريبي المتوقع سيخرج من نظام البنك المركزي ويدخل سيناريوهات خدمة حقيقية مثل النقل والتعليم والعلاج الطبي حتى تصل إلى المستخدمين النهائيين.

سيتولى البنك المركزي الصيني الإشراف على المشروع ،وسيضم أربعة بنوك وشركات محلية كبرى مثل تشاينا تليكوم ،وهذه الخطوة المهمة ستمنح الصين بداية رئيسية على الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

أطلقت منصة Bakkt يوم الاثنين رسميا عقود خيارات البتكوين التي توافق معايير هيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية CFTC ،وتهدف باكت إلى تلبية الطلب المتزايد فى أسيا والمستثمرين من المؤسسات فى الولايات المتحدة.

وفى نفس الإطار ،أعلنت منصة Okex أيضا عن إطلاق خيارات التشفير فى 27 كانون الأول/ديسمبر الجاري ،لتلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات ،وبهدف إعداد السوق للجهات الفاعلة المؤسسية للاستثمار فى الأصول الرقمية.