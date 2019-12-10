شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ميلاً هابطاً طفيفاً ليتحرك دون المتوسط المتحرك 50، حيث يتأثر السعر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر فوق 0.6755، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لاستئناف التداولات الإيجابية التي تستهدف مستوى 0.7015 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6790 والمقاومة 0.6870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد