شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر عقود خام برنت أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول 63.60، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 62.50، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي المنتظر عند 65.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.50 والمقاومة 65.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد