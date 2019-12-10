شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط ميلاً هابطاً طفيفاً ليتحرك دون مستوى 59.00، حيث يتأثر بالإشارات السلبية التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بدعم السعر من الأسفل، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تحمل السعر من مناطق 50.90، بانتظار زيارة مستوى 60.90 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 57.40 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 60.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد