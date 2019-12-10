شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً للمتوسط المتحرك 50 ولا يزال دونه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بفقدان العزم الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الميل الهابط لكسر دعم القناة الفرعية الصاعدة ومن ثم تحقيق أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 1447.00 وتمتد إلى 1413.10 بعد كسر المستوى السابق.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 1467.00 يمثّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1445.00 والمقاومة 1470.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط