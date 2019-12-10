شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية الآن، حيث يحصل على إشارة تقاطع إيجابي من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.3380، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 1.3000.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3080 والمقاومة 1.3240
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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