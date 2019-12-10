شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية جديدة ويحاول الابتعاد عن مستوى 1.1065، وقد يجري اختباراً لمستوى 1.1108 قبل العودة للانخفاض من جديد.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق 1.1108 والثبات فوقه، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1.0995 ثم 1.0950.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0970 والمقاومة 1.1120
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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