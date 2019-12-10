شكرا لقرائتكم خبر عن البيت تتلقى عرضاً لشراء استثمار لها في أمريكا ومجلس إدارتها يناقش عملية الاندماج الخميس المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بيت الأوراق المالية "البيت" أنها تلقت عرضا لشراء استثمار الشركة في أحد المشاريع العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية بشرط إتمام المشتري لعملية الفحص النافي للجهالة.

وحسب بيان للشركة على موقع السوق الكويتي لن تستطيع الشركة تحديد أي أثر مالي إلا بعد موافقة المشتري وتوقيع العقد النهائي.

وفي بيان منفصل أعلنت الشركة أن مجلس إدراتها من المقرر أن يعقد اجتماعه يوم الخميس المقبل الموافق 12 ديسمبرالجاري في تمام الساعة الواحدة مساء.

وحسب البيان سوف يناقش المجلس عملية الاندماج بين شركة بيت الأوراق المالية وشركة الأمان للاستثمار بطريقة الضم، والذي من المقرر ان يتم عرضه على الجمعية العامة غير العادية.