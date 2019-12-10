شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: ميزانية 2020 لا تتضمن فرض أي رسوم على الطرق والان نبدء بالتفاصيل

- ميزانية 2020 لا تتضمن فرض أي رسوم على الطرق

- في 2020 ستكون هناك رؤية واضحة لمشروع جسر" الخليج والبحر"

- وضعنا رؤية لتوسعة مطار الملك خالد

- وزير الاتصالات: التوطين في القطاع إرتفع إلى 44%

-سوق الاتصالات الـ 13 عالمياً والاًول في التقنية

- المملكة تحتل المركز الثالث عالمياً بعد أمريكا وكوريا الجنوبية في G5

- الذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً بنحو 40 مليار ريال

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عقد ملتقى الميزانية 2020 جلسته الثالثة بعنوان "البنية التحتية اللوجستية والرقمية وأثرها على الاقتصاد"

وتحدث خلال الجلسة وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية قطاع حيوي وممكن للعديد من القطاعات، مشيرا إلى أنه تم استثمار أكثر من 400 مليار ريال لبناء بنية تحتية حديثة، وأن ميزانية عام 2020 لا تتضمن فرض أي رسوم على الطرق.

وأضاف الجاسر مشروع الجسر البري يهدف إلى ربط سككي مابين الخليج العربي والبحر الأحمر، وخلال 2020 ستكون هناك رؤية واضحة لتنفيذ المشروع، كما أننا وضعنا رؤية لتوسعة مطارة الملك خالد.

وأشار وزير النقل: نعمل على مواكبة التطور التقني ومستقبل النقل وتطبيقه من إيبر لوب والدرونز وسيارات ذاتية القيادة.

فيما قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه قائلا: التوطين ارتفع إلى 44%، وسوق الاتصالات في المرتبة الـ 13 عالميًا والسوق الأول في التقنية، كما أن المملكة تحتل المركز الثالث عالمياً بعد أمريكا وكوريا الجنوبية في الجيل الخامس.

وأضاف السواحة أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً بنحو 40 مليار ريال.