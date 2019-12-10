شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: 77.5 مليار جنيه إيرادات الشركات التابعة فى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، أن الشركات التابعة للشركة القابضة ، نجحت فى تحقيق 77.512 مليار جنيه إيرادات خلال 5 سنوات ،على الرغم من التحديات الكبيرة التى واجهت بعض الشركات.

أضاف نافع لـ" الخليج 365" أن الإيرادات ارتفعت بنحو 9.7 مليار جنيه فى العام المالى 2018-209، مقارنة بالعام المالى 2014-2015،حيث بلغت الإيرادات 19.6 مليار جنيه فى العام المالى الماضى ،مقارنة بإيرادات بلغت 9.9 مليار جنيه العام المالى 2014-2015.

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أكد مدحت نافع، إنه وفق توجيهات هشام توفيق ،وزير قطاع الأعمال العام فإن على كل الشركات تعظيم مواردها من خلال الاستغلال الامثل للأصول ،خاصة الأصول غير المستغلة مع زيادة الطاقات الإنتاجية ،وهو ما تنتهجه الشركة القابضة مع شركاتها التابعة.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية يتبعها حاليا 15 شركة، أبرزها فى قيمة الإيرادات مصر للألومنيوم، والسبائك الحديدية والنصر للتعدين والحديد والصلب .