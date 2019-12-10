شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات السيارات بالصين فى نوفمبر للشهر 17 على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مبيعات السيارات فى الصين للشهر السابع عشر على التوالى في نوفمبر وانخفض عدد السيارات التى تعمل بأنواع طاقة جديدة للشهر الخامس على الترتيب بسحب بيانات من أكبر اتحاد لصناعة السيارات في البلاد اليوم الثلاثاء.

وقال اتحاد منتجي السيارات في الصين إن المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم نزلت 3.6 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر قبل عام.

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ويأتي ذلك عقب انخفاض أربعة بالمئة في أكتوبر و5.2 بالمئة في سبتمبر. وانكمشت مبيعات السيارات في البلاد في العام الماضي لأول مرة منذ التسعينات في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقال الاتحاد إنه في نوفمبر، نزلت مبيعات السيارات التي تعمل بأنواع طاقة جديدة 43.7 بالمئة عقب انخفاض 45.6 بالمئة في أكتوبر. وقفزت مبيعات تلك السيارات 62 بالمئة تقريبا فى العام الماضي رغم الانكماش في السوق بشكل عام.

وتشمل سيارات التي تعمل بأنواع الطاقة الجديدة السيارات الهجينة وتلك التي تعمل ببطاريات كهربائية فقط والتي تعمل بخلايا وقود هيدروجيني.