شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تنخفض مع اقتراب موعد فرض رسوم أمريكية على واردات صينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء، مع اقتراب الموعد النهائي لبدء جولة جديد من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات من الصين في ضوء تعليقات إيجابية من واشنطن وبكين بشأن تقدم محادثات التجارة.

وأغلق نيكي منخفضا 0.08 في المئة ليصل إلى 23410.19 نقطة. ‭‭ ‬‬وقبل فرض رسوم جمركية جديدة على واردات صينية بقيمة 156 مليار دولار في الخامس عشر من الشهر الجاري، تبنت كل من الصين والولايات المتحدة نبرة تصالحية. Advertisements كما يركز عدد من المتعاملين على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الذي يبدأ اليوم، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير. وارتفع 69 سهما على المؤشر نيكى في حين انخفض 152 سهما. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09 في المئة مسجلا 1720.77 نقطة.

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