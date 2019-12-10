شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم أوروبا بسبب اقتراب موعد تطبيق رسوم جمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية لليوم الثانى على التوالى اليوم الثلاثاء فى الوقت الذى يحجم فيه المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة فى أسبوع مزدحم بالمناسبات السياسية والاقتصادية، بما فى ذلك موعد نهائي لتطبيق رسوم جمركية قد تفاقم النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين.

وفى حالة فشل أكبر اقتصادين فى العالم فى التوصل إلى اتفاق تجارى قريبا، فإن الجولة المقبلة من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات صينية ستدخل حيز النفاذ فى 15 ديسمبر.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.3% بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش، إذ ساد الحذر أيضا قبيل انتخابات عامة فى بريطانيا واجتماعات لبنوك مركزية فى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو هذا الأسبوع.

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وقاد المؤشر داكس الألمانى الشديد التأثر بالتجارة الخسائر بين المؤشرات المناظرة فى المنطقة، بينما تراجع قطاعا التعدين والسيارات.