شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يلامس الهدف الأول– تحليل -10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر النحاس بشكل إيجابي مسجلا بذلك أول الأهداف الإيجابية بوصوله نحو 2.7500 متأثرا بالضغوط الإيجابية الناتجة من وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء. نتوقع باستمرار ثبات السعر فوق مستوى 2.7000 والذي يشكل بدوره حاليا مستوى الدعم أمام التداولات الصاعدة, تشكيل تذبذبات إيجابية جديدة ليزيد ذلك من فرص الوصول نحو مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر حول 2.8380. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7200 و 2.8380 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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