شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي تغيير– تحليل - 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على تداولات البلاتين الجانبية بتذبذبه المتكرر ضمن النطاق الجانبي, نذكر بأهمية مراقبة تصرف السعر وانتظار تجاوزه للمحاور الرئيسية والمتمركزة عند 915.00 كحاجز أمام المحاولات الصاعدة, بينما يشكل مستوى 883.00 مستوى الدعم الأول نظرا لتذبذب المتوسط المتحرك 55 حوله.

نذكر بأن اختراق السعر للحاجز الحالي, فإن ذلك سيؤكد تأثره بالميل الصاعد لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 955.00 و 1025.00 على التوالي, بينا تسلله دون مستوى 883.00 سيزيد من فرص استئنافه للتصحيح الهابط لحين وصوله نحو 830.00.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 883.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: نستمر بالحيادية