الباوند مقابل الين يمهد لارتفاع جديد-تحليل - 10-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج استعداده لتشكيل هجوم صاعد جديد باستقراره ضمن محاور القناة الصاعدة وبصموده المتكرر فوق الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 142.40. كذلك محاولة اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 سيزيد من فرص تجميعه للعزم الإيجابي لنبقى بانتظار وصوله قريبا نحو 143.80 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 145.30 خلال الفترة المتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.40 و 143.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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