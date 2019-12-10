شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يمهد لارتفاع جديد-تحليل - 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج استعداده لتشكيل هجوم صاعد جديد باستقراره ضمن محاور القناة الصاعدة وبصموده المتكرر فوق الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 142.40. كذلك محاولة اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 سيزيد من فرص تجميعه للعزم الإيجابي لنبقى بانتظار وصوله قريبا نحو 143.80 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 145.30 خلال الفترة المتوسطة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.40 و 143.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد