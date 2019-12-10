شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحافظ على الثبات الايجابي- تحليل - 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تمسكه بسيطرة الميل الصاعد بتقديمه لثبات إيجابي جديد فوق دعم القناة الصاعدة والممتد حاليا نحو 119.80, نتوقع بوصول مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى تشبع البيع بدء تحرر السعر من الضغوط السلبية ليتمكن من تجميع العزم الإيجابي والمطلوب لتجديد المحاولات الصاعدة وانتظار تسجيله للأهداف المستقرة حاليا عند 121.40 و 122.50 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 119.80 و 121.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم