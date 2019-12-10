- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتخلي عن أعلى مستوى فى 8 أشهر قبيل بيانات نمو الاقتصاد البريطاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، متخليا عن أعلى مستوى فى ثمانية أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، مع نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن نمو الاقتصاد البريطاني شهريا ،بالإضافة إلى بيانات أخرى عن مخرجات القطاعات الصناعية.
تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى 1.3132$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3145$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.3164$.
أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، مسجلا أعلى مستوى فى ثمانية أشهر عند 1.3181$ ،بدعم أحدث استطلاعات الرأي عن الانتخابات العامة فى المملكة المتحدة المقررة 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
أظهر استطلاع للرأي أجرته أحد المؤسسات التابعة لقناة ITV يوم الاثنين أن حزب المحافظين وسع الفرق مع حزب العمال المعارض إلى 14 نقطة مئوية، بعد أن كان الفرق 9 نقاط مئوية قبل أسبوع.
ومن شأن فوز حزب المحافظين بأغلبية ساحقة فى انتخابات يوم الخميس ، إنهاء حالة البرلمان المعلق و الشلل السياسي فى البلاد ،وتسهيل تمرير اتفاق جونسون لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" فى 31 كانون الثاني/يناير القادم.
يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من المملكة المتحدة ، عن الناتج المحلي الإجمالي الشهري ،وعن مخرجات القطاعات الصناعية خلال تشرين الأول/أكتوبر ،والتي تمثل أكثر من 25% من قوة الاقتصاد الملكي.
بحلول الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش تصدر عن طريق مكتب الإحصائي الوطني القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي فى البلاد ، وتشير التوقعات إلى تسجيل نمو بمعدل 0.1% فى تشرين الأول/أكتوبر من انكماش بمعدل 0.1% فى أيلول/سبتمبر.
ويصدر أيضا الإنتاج التصنيعي لشهر تشرين الأول/أكتوبر المتوقع نمو بمعدل 0.1% من نمو انكماش 0.4 % فى أيلول/سبتمبر ،كما يصدر الإنتاج الصناعي لنفس الشهر المتوقع نمو بمعدل 0.2% من انكماش بمعدل 0.3%.
وتصدر أيضا بيانات الميزان التجاري البريطاني، التوقعات تشير إلى عجز بمقدار 11.5 مليار جنيه إسترليني فى تشرين الأول/أكتوبر ،من عجز بمقدار 12.5 مليار جنيه إسترليني فى أيلول/سبتمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يتخلي عن أعلى مستوى فى 8 أشهر قبيل بيانات نمو الاقتصاد البريطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.