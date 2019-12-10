شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتخلي عن أعلى مستوى فى 8 أشهر قبيل بيانات نمو الاقتصاد البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، متخليا عن أعلى مستوى فى ثمانية أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، مع نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن نمو الاقتصاد البريطاني شهريا ،بالإضافة إلى بيانات أخرى عن مخرجات القطاعات الصناعية.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى 1.3132$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3145$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.3164$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، مسجلا أعلى مستوى فى ثمانية أشهر عند 1.3181$ ،بدعم أحدث استطلاعات الرأي عن الانتخابات العامة فى المملكة المتحدة المقررة 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

أظهر استطلاع للرأي أجرته أحد المؤسسات التابعة لقناة ITV يوم الاثنين أن حزب المحافظين وسع الفرق مع حزب العمال المعارض إلى 14 نقطة مئوية، بعد أن كان الفرق 9 نقاط مئوية قبل أسبوع.

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ومن شأن فوز حزب المحافظين بأغلبية ساحقة فى انتخابات يوم الخميس ، إنهاء حالة البرلمان المعلق و الشلل السياسي فى البلاد ،وتسهيل تمرير اتفاق جونسون لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" فى 31 كانون الثاني/يناير القادم.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من المملكة المتحدة ، عن الناتج المحلي الإجمالي الشهري ،وعن مخرجات القطاعات الصناعية خلال تشرين الأول/أكتوبر ،والتي تمثل أكثر من 25% من قوة الاقتصاد الملكي.

بحلول الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش تصدر عن طريق مكتب الإحصائي الوطني القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي فى البلاد ، وتشير التوقعات إلى تسجيل نمو بمعدل 0.1% فى تشرين الأول/أكتوبر من انكماش بمعدل 0.1% فى أيلول/سبتمبر.

ويصدر أيضا الإنتاج التصنيعي لشهر تشرين الأول/أكتوبر المتوقع نمو بمعدل 0.1% من نمو انكماش 0.4 % فى أيلول/سبتمبر ،كما يصدر الإنتاج الصناعي لنفس الشهر المتوقع نمو بمعدل 0.2% من انكماش بمعدل 0.3%.

وتصدر أيضا بيانات الميزان التجاري البريطاني، التوقعات تشير إلى عجز بمقدار 11.5 مليار جنيه إسترليني فى تشرين الأول/أكتوبر ،من عجز بمقدار 12.5 مليار جنيه إسترليني فى أيلول/سبتمبر.