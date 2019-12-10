شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع إلى 64.14 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل
ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 11 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 64.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0738 بتوقيت جرينتش.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 58.92 دولار للبرميل. ونزل الخامان القياسيان 0.2 و0.3 على الترتيب يوم الاثنين.
وقال بنك إيه.إن.زد في مذكرة اليوم "حالة النشوة (بسبب تخفيضات أوبك) لم تدم طويلا والهبوط المفاجئ لصادرات الصين يبرز تأثير الصراع التجاري".
وأظهرت بيانات يوم الأحد هبوط صادرات الصين في نوفمبر 1.1 بالمئة على عكس توقعات استطلاع لرويترز بزيادة واحد بالمئة.
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