شكرا لقرائتكم خبر عن الفراغ المهني.. ظاهرة تستحق التأمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تفشي ظاهرة الفراغ الوظيفي في المؤسسة قد يؤدي إلى عدم قدرتها على تحقيق أهدافها وخططها الاستراتيجية، أو التقليل من سرعتها على أقل تقدير، لاسيما أن الموظف هو المورد الأهم دائماً لتحقيق النجاح.

يعد الفراغ المهني أحد التحديات المهمة واليومية التي تواجه المؤسسات، وتحتم على المستوى الاستراتيجي فيها العمل بجد لإيجاد الحلول الناجعة حيالها. فنحن لا نعني هنا عدم اكتمال الشواغر الوظيفية في المؤسسة؛ بل القصد هو افتقار الموظف للمهارات والقدرات المهنية اللازمة التي تؤهله للقيام بواجباته والتزاماته التخصصية في المؤسسة بالشكل الأمثل والمطلوب (فقدان التخصص الوظيفي). كما يتحقق الفراغ المهني كذلك، عند تعيين الموظف في مهنة لا تمت بصلة إلى تخصصه الفعلي، ما يجعله مكبلاً أمام القيام بواجباته الوظيفية. وفي هذا السياق يجب الفصل بين الفراغ المهني كما أسلفنا، وقدرات الموظف المتعلقة باستخدام الموارد والأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا، بما فيها أجهزة الحواسيب على الرغم من كون الاثنين مكملان لبعضهما بعضاً، فالثانية تعد ممكناً للقيام بالأولى.

ويعود تفشي ظاهرة الفراغ المهني في المؤسسات من وجهة نظرنا إلى أسباب عديدة أبرزها عدم قدرة المؤسسة على التعرف إلى القدرات والمعرفة المهنية للموظف ولو بنسبة ضئيلة أثناء مقابلات التوظيف، لاسيما عندما تتكون هذه اللجنة من أعضاء يفتقرون للمعرفة التخصصية المطلوبة للمؤسسة؛ أي عندما «لا يمتلك المقيِّم أدوات التقييم».

أما السبب الثاني فقد يظهر عند عدم قيام المؤسسة بتأهيل موظفيها وتطوير مهاراتهم الوظيفية، وذلك من خلال دورات التخصص المطلوبة أو حضور المؤتمرات والندوات التخصصية؛ الأمر الذي يعزى في الغالب إلى غياب خطة تدريب وتطوير رصينة لمسار وظيفي واضح.

ويكمن السبب كذلك في الموظف نفسه عند فقدانه الرغبة في التعلم والارتقاء بمهنيته في العمل، وذلك من خلال ملازمة نظرائه الموظفين واكتساب المعرفة والمهارات التخصصية منهم، أو قيامه بالتطوير الذاتي بالقراءة والاطلاع المستمر على كل ما هو جديد في تخصصه.

ومن الملاحظ أحياناً أن بعض المسؤولين يُطلقون أحكاماً وتوصيفات مجانبة للصواب على موظفيهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقييم الكفاءة. فكثيراً ما نسمع بمصطلح شعبي يكثر تداوله في المؤسسات، وهو أن هذا الموظف «شاغول»؛ أي كثير العمل وبشكل لا يعرف الكلل والملل. فنرد على هؤلاء بالقول، إننا نوافقكم بأن هذا النوع من الموظفين جدير بالتقدير لحماسه وحرصه وتضحياته من أجل تأدية واجباته الوظيفية، إلا أن ذلك يعد حكماً ناقصاً. ويتضح النقص في الحكم في عدم الالتفات إلى مدى مهنية الموظف ومعرفته ودرايته بفنيات تخصصه وتطوراته، بشكل يمكنه من الابتكار وإيجاد الجديد من المهارات لتأدية العمل، مما يجعله عنصراً نشطاً ومنتجاً في المؤسسة.

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وتفرز ظاهرة الفراغ المهني مشاكل وتحديات كبيرة للمؤسسة، باعتبار الموظف أحد أهم العناصر والركائز التي تقوم عليها هذه المؤسسة. فغالباً ما تعرف المؤسسة ذات الفراغ الوظيفي بأنها ذات كفاءة وأداء منخفضين، وأحياناً غير منتجة أو غير قابلة للتطور، وبالتالي غير مؤهلة لتحقيق أهدافها.

وللتعرف إلى الفراغ المهني في المؤسسة، فإنه ينصح بالتركيز على الأداء التخصصي للموظفين من قبل مسؤوليهم المباشرين للوصول إلى الأسباب الحقيقية للضعف. فيمكن القيام بذلك عن طريق اختبار الأداء المهني للموظفين بشكل مستمر للوقوف على كفاءاتهم الوظيفية.

ويقترح مارك وينز، بعض الحلول لتلافي الفراغ أو الضعف المهني للموظفين من خلال القيام بالتالي:

إخضاع الموظفين لبرنامج تدريبي وتطويري متوافق مع تخصصاتهم ضمن خطة تطويريه. فإضافة إلى اكتسابه المهارات والمعرفة اللازمة، يتمكن الموظف كذلك من ممارسة وتطبيق ما تعلمه بشكل تنافسي وابتكاري.

إجراء تقييم لقدرات ومهارات الموظفين في المؤسسة، فقد ينتج عن ذلك اكتشاف المهارات المطلوبة في داخل المؤسسة، ولكن لم يتم تعيين الموظفين في الوظائف التي تتوافق مع قدراتهم وميولاتهم المهنية، حيث يحتم ذلك خطة إعادة توضيع. (وضع الموظف المناسب في المكان المناسب).

التعرف إلى المهارات الحقيقية التي تحتاجها المؤسسة، وتوظيف من يمتلك هذه المهارات. فقد لا يتفق التخصص الدراسي للموظف طالب الوظيفة أحياناً مع الوظيفة المطلوب شغلها، وفي الوقت نفسه يمتلك هذا المتقدم رغبة ومهارات وإنجازات تتوافق مع المهارات المطلوبة.

إيجاد بيئة عمل تحفيزية مشجعة. فبعد القيام بتدريب وتطوير الموظفين، تجب إعادتهم لبيئة العمل بشكل يجعلهم أكثر تفاؤلاً، بعيداً عن الضغوطات النفسية. ومهم جداً كذلك أن تبقى فرص التدريب والتطوير للموظف مستمرة. فعند توفر هذه البيئة المحفزة، يتوقع أن يعمل الموظف بمعنويات وإنتاجية عاليتين، وبالتالي يتحقق لديه الرضى الوظيفي.

ولا أعتقد أننا نبالغ بالقول، إن تفشي ظاهرة الفراغ الوظيفي في المؤسسة قد يؤدي إلى عدم قدرتها على تحقيق أهدافها وخططها الاستراتيجية، أو التقليل من سرعتها على أقل تقدير، لاسيما أن الموظف هو المورد الأهم دائماً لتحقيق النجاح؛ لذا يجب التحقق من كفاءته المهنية باستمرار.

ونختم بالقول إن المؤسسات بغض النظر عن تبعيتها للقطاع العام أو الخاص، فهي موجودة في الواقع لتحقيق أهداف السلطة الآمرة بإنشائها. فمن الأمور المهمة والحيوية التي يجب أن يأخذها بعين الاعتبار من يقومون على أمر هذه المؤسسات، هي انتقاء الموارد البشرية المناسبة الجديرة بتحمل المسؤولية. ويتم ذلك من خلال التعرف إلى المهارات الصحيحة وتطويرها لتحقيق أهداف المؤسسة، «فالعبرة بالكيف وليست بالكم فقط».

* مدير مركز الريادة لدراسات الأبحاث والإدارة