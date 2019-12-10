شكرا لقرائتكم خبر عن موجة بيع الأسهم الأخيرة إنذار للمستثمرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لقد قلت مراراً وتكراراً بأن الاعتماد المطول والعميق والوحيد على التدابير النقدية غير التقليدية يهدد بتحويل البنوك المركزية من جزء من الحل إلى مشكلة إضافية.

دقت عمليات البيع التي استمرت ثلاثة أيام في الأسهم الأمريكية، واستنزفت ما يقرب من 2 في المئة من قيمة مؤشر «إس أند بي 500»، جرس الإنذار للمستثمرين في التوقيت المناسب لضبط الإفراط في التفاؤل على المدى القصير والتنبه إلى مؤشرات الاضطراب غير العادية الناتجة عن النظام العالمي. كما أنها تطرح أسئلة مثيرة للاهتمام حول أفضل استجابة تكتيكية للتقلبات التي سوف تزداد ونحن نستعد لانتخابات 2020، وربما تستمر إلى ما بعدها.

ربما تضع موجة البيع الحادة الأخيرة نهاية لارتفاعات كبيرة ومتتالية في الأسهم حيث سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة رقماً قياسياً تلو الآخر، مدعومة في الآونة الأخيرة بمكاسب شهرية في نوفمبر/تشرين الثاني وصلت 3 وحتى 5٪ تقريباً. كان الارتفاع مدفوعاً بأربعة عوامل رئيسية:

-هدنة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة

-مؤشرات جزئية متكررة على أن التباطؤ الاقتصادي العالمي قد بدأ في الانحسار.

-استئناف عمليات ضخ السيولة الكبيرة من قبل أقوى بنكين مركزيين في العالم وهما الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

-فنيات السوق المواتية التي ترجع بشكل أساسي إلى نشاط مفرط غير محبب في تداولات الأسهم هو الأشد في تاريخ السوق.

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وجاءت موجة البيع انعكاساً للعاملين الأولين. إلا أن تعمقها وتعقيدات الاستثمارات الناتجة عنها ترتبط بشكل كلي بالعاملين الأخيرين.

لا شك في أن تصاعد التوتر التجاري مجدداً هو نتيجة حتمية لزيادة تسليح الأدوات الاقتصادية وشحنها سياسياً تجاوباً ليس فقط مع الأهداف السياسية والاقتصادية المحلية، ولكن أيضاً في بعض الحالات مع قضايا الأمن القومي وحقوق الإنسان. وبسبب تفاقم طبيعة المظالم الحقيقية التي طال أمدها، فهي عملية لن تختفي قريباً. من هنا ينبغي التعامل مع التراجع الدوري في التوترات التجارية على أنه هدنة أو وقف لإطلاق النار وليس قاعدة بناء صلبة لحل دائم.

وتشير بيانات التصنيع الأمريكية الأضعف من المتوقع والتي صدرت مؤخراً إلى انكماش مباشر في القطاع. وكان ضعفها كبيراً بما يكفي لإثارة مخاوف فورية بشأن الآثار السلبية المحتملة لقطاع الخدمات الأكثر قوة والأكثر هيمنة على الاقتصاد. كما كان بمثابة تذكير حي لعمق التباطؤ العالمي في التصنيع الناتج عن مجموعة من العوامل التي سيكون من الصعب تغيير مسارها في أي وقت قريب. على رأس تلك العوامل عدم اليقين بشأن نظام التجارة الدولية، تليه اضطرابات في بعض القطاعات الكبيرة التقليدية تسببها الابتكارات التكنولوجية، مثل السيارات العاملة بالبنزين ؛ وتباطؤ وتيرة توسيع الأسواق في الاقتصادات الناشئة ؛ واستمرار الرياح المعاكسة للنمو الفعلي والمحتمل في العديد من البلدان المتقدمة.

ونظراً للغيوم المكثفة التي تنشرها هذه العوامل في سماء الاقتصاد العالمي حتى عام 2020، إن لم يكن بعدها، فإن الاستئناف السريع في صعود الأسهم يعتمد بشكل أساسي على ثقة السوق القوية في قوة العاملين الآخرين - أي الالتزام المستمر ورغبة وقدرة البنوك المركزية على دعم أسعار الأصول من خلال عمليات الميزانية العمومية وخفض أسعار الفائدة؛ وإمكانية دخول الأموال التي ظلت مهمشة إلى السوق. وهذا ينطبق على موقف المحافظ الاستثمارية التكتيكي من الهبوط الأخير في أسعار الأسهم.

ومع مرور الوقت، تراجعت الثقة في كلا العاملين، ولكن ليس بما يكفي لتجاهلهما تماماً.

لقد قلت مراراً وتكراراً بأن الاعتماد المطول والعميق والوحيد على التدابير النقدية غير التقليدية يهدد بتحويل البنوك المركزية من جزء من الحل إلى مشكلة إضافية. إنه خطر يتلاشى بالفعل في حالة البنك المركزي الأوروبي، حيث إن العوائد السلبية تتناقص ببطء لكن بمعدل ثابت في الديناميكية طويلة الأجل للاقتصاد الأوروبي، وبسبب سلامة النظام المالي واستقراره العام.

لكنني أشكك حالياً في قدرة البنوك المركزية على مقاومة الإغراء المتمثل في بذل المزيد من الجهد في حالة «السكون النشط». كما أن ضغط الأسواق للحصول على مزيد من المرونة في القوانين المالية مسألة وقت فقط. لكن مثل هذه الاستجابة من جانب البنوك المركزية ستستمر في إثبات أنها أقل فعالية في تعزيز النمو الاقتصادي، وإذا لم تكن حذرة، فقد تتحول من زيادة أسعار الأصول إلى تغذية موجة تقلبات السوق التي يمكن أن تتسع وتلحق الضرر بالنشاط الاقتصادي الحقيقي.

من هنا لا بد من مقاربة عالية الجودة للاستثمار في أسواق ما قبل التذبذب المنتظر لعام 2020. ينبغي استغلال الطفرة للتخلص من أسهم الشركات ضعيفة الأساسيات واستبدالها بأسهم الشركات الأكثر عافية.

مع ذلك، ستبتعد المحافظ تدريجياً عن الاعتماد الشديد على الاستثمار القائم على المؤشرات، والذي نجح في عالم من الثقة السوقية التي لا جدال فيها في توافر وفعالية عمليات ضخ السيولة لدى البنك المركزي وأسعار الفائدة المنخفضة باستمرار. وسوف تفضل المحافظ كلاً من الإدارة الأكثر نشاطاً والبنية الأكثر تنوعاً، والتحوط ضد حالة عدم اليقين متوسطة الأجل على مستوى العالم في المجالات الاقتصادية والمالية والمؤسسية والسياسية والاجتماعية.

* كبير الاستشاريين في شركة «أليانز»