شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط القطاعات القيادية. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% خاسرا 5.63 نقطة ليصل إلى مستوى 6090.02 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% خاسراً 4.46 نقطة ليصل إلى مستوى 6742.73 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.17% خاسراً 8.19 نقطة ليصل إلى مستوى 4801.36 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات على 87.7 مليون سهم بقيمة 20 مليون دينار كويتى عبر 4319 صفقة. Advertisements وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.61%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.26%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%. وجاء سهم "شركة المال للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.82%، تليه شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 8.91%، ثم شركة المعدات القابضة بنسبة 6.83%، فيما تصدر سهم "شركة اكتتاب القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.19% ثم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 10%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.64%.

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