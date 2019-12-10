شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13427 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1944 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 15954 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4996 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل مستوى 523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1368 نقطة.
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