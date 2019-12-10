شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 116 مليون سهم محققة ما قيمته 149.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1470 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفعت 6 أسهم، وانخفض 19 سهما، واستقرت 3 أسهم.
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.78%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.97%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.60%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.83%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.13%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 1.66%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.01%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة داماك العقارية دبى بنسبة 3.38%، ثم سهم شركة دى إكس بى انترتيمنتس بنسبة 3.27%.
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