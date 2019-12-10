شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقد تمويل دراسة جدوى مشروع لانتاج البتروكيماويات بـ690 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تود أبراجانو نائب رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية والتجارة (USTDA) وكارل كريس المدير الاقليمى للوكالة بشرق أسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات حيث تم بحث سبل مساهمة الوكالة في مشروعات البنية التحتية ومشروعات القيمة المضافة بقطاع البترول من خلال التمويل ودراسات الجدوى والاستشارات الفنية ونقل تكنولوجيات وخبرات الشركات الأمريكية.

وأكد الملا خلال المباحثات على اهتمام استراتيجية وزارة البترول بالتوسع في صناعات البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة لتحقيق القيمة المضافة من ثروات مصر الطبيعية في ضوء الخطة القومية للنهوض بصناعة البتروكيماويات حتى عام 2035 ، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن التحول التدريجى من انتاج المنتجات البتروكيماوية التقليدية إلى المنتجات البتروكيماوية المتخصصة التي تتميز بتزايد الطلب عليها عالمياً وارتفاع مردودها الاقتصادى.

وعقب جلسة المباحثات، شهدا وزير البترول والسفير الأمريكي توقيع عقد منحة تمويل إعداد دراسة جدوى تفصيلية لمشروع انتاج مادة البولى إسيتال من الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ممثلة لقطاع البترول، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر وأفريقيا وتستخدم مادة البولى إسيتال في صناعة أجزاء السيارات والصناعات الالكترونية والأجهزة الكهربائية وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع حوالى 50 ألف طن سنوياً بالاعتماد على الميثانول المنتج محلياً كمادة تغذية من تسهيلات شركة إيميثانكس بدمياط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 400 مليون دولار ومن المقترح اقامته على الأرض المخصصة للشركة القابضة بميناء دمياط وذلك لقربها من مصدر المادة الخام الرئيسية للمشروع وتسهيلات التصدير.

وقع العقد كلاً من الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات و تود أبراجانو نائب رئيس المؤسسة الأمريكية للتنمية والتجارة.

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وعقب التوقيع أكد الملا أن الاتفاقية تمثل نموذجاً متميزاً للشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة على عدة مستويات في قطاع البترول والغاز وتعكس الثقة القوية في الإصلاحات التي تشهدها مصر وقصص النجاح التي تحققت في قطاع البترول المصرى.

ومن جانبه أكد نائب رئيس الوكالة الأمريكية على التزام بلاده بالمساهمة الفعالة في جهود تطوير قطاع البترول المصرى وخاصة في تحقيق مشروع مصر القومى للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، مشيراً إلى أن مصر تمثل حجر الزاوية لبرنامج الوكالة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.