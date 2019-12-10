شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى له في شهرين أمام الدولار الأمريكي والأنظار على اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطون.

في تمام الساعة 05:07 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1064 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1064، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1071، بينما حقق الأدنى له عند 1.1063.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.3% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشر ذاتها لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 0.2% مقابل 0.4% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة إحصائية مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد لكل من ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو واقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس اتساعاً في ألمانيا والمنطقة ككل بما قيمته 1.1و2.2 مقابل انكماش 2.1 و1.0 على التوالي في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق بعد غد الخميس إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

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ومن المتوقع أن يقر صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي الخميس القادم البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وذلك مع تثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% بالإضافة إلى لبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.40% والمضي قدماُ في برنامج التيسر الكمي بواقع 20 مليار يورو شهرياً طالما استدعى الأمر لذلك، وذلك قبل أن نشهد المؤتمر الصحفي لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن تظهر قراءة مؤشر الإنتاجية تراجع 0.3% مقارنة بتراجع 0.1% قي القراءة الأولية للربع الثالث ومقابل نمو 2.3% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر التكلفة تباطؤ النمو إلى 3.4% مقارنة بنمو 3.6% في القراءة الأولية ومقابل نمو 2.6% في للربع الثاني.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد اليوم وغداً الأربعاء في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني على التوالي عند ما بين 1.75% و2.00% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يشهد مؤخراً انتقادات موسعة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطالب الاحتياطي الفيدرالي ومحافظه باول بالمضي قدماً في خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية "للصفر أو أقل".