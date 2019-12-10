شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يقلص من مكاسبه ولكنه يؤكد على اختراق مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) لأعلى مستوى له في آخر جلساته عند 8,209.32، ليرتد منه انخفاضاً ويقلص كثيراً من مكاسبه، ويغلق على ارتفاع جديد بلغت نسبته 0.26% بما يعادل 21.27 نقطة، لينجح المؤشر بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 8084.89 ويستقر أعلاه، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأيضاً تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8,084.89، ليستهدف مستوى المقاومة 8,316.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,000.00 ومستوى المقاومة 8,316.25.

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