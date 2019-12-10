شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ينخفض بهدوء – تحليل - 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية طفيفة يوم أمس بعد أن واجه حاجز مقاومة قوية شكّله المتوسط المتحرك 50، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات الإيجابية على الإطار الزمني اليومي، لتبقى الفرص متاحة للارتفاع خلال الجلسات القادمة، حيث ننتظر التوجه نحو 0.9990 كهدف إيجابي رئيسي.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي ما لم يتم كسر مستوى 0.9836 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9840 والمقاومة 0.9950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد