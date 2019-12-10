شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي في مسار ضيق – تحليل - 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي التذبذب في مسار ضيق، ولا يزال داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً كما هو دون تغيير للفترة القادمة، معتمدين على ثبات السعر فوق مستوى 0.6755، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 0.7015.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6790 والمقاومة 0.6870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد