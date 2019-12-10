شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ينتظر مزيد من المكاسب – تحليل - 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت حول مستوى 63.60، ولا يزال السعر داخل القناة الصاعدة التي تحمل التداولات من مناطق 56.00، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، بانتظار اختبار مستوى 65.40 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 62.50، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.50 والمقاومة 65.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد