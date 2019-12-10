شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ينتظر مزيد من المكاسب – تحليل - 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت حول مستوى 63.60، ولا يزال السعر داخل القناة الصاعدة التي تحمل التداولات من مناطق 56.00، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، بانتظار اختبار مستوى 65.40 كهدف رئيسي تالي.
وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 62.50، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.50 والمقاومة 65.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود خام برنت ينتظر مزيد من المكاسب – تحليل - 10-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.