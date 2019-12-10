شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف الارتفاع – تحليل - 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي للارتفاع والاقتراب من حاجز 59.00 دولار، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 60.90.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 57.40 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 60.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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