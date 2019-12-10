شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنتظر مزيد من الانخفاض – تحليل - 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية منذ يوم أمس، ليستمر بالتذبذب حول مستوى 16.60، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة كما هي دون تغيير، والتي تستهدف مستوى 16.33 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المقترح، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 16.96 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.33 والمقاومة 16.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط