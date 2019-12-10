شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب في مسار ضيق – تحليل - 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الذهب للتذبذب في مسار ضيق مستقراً حول 1460.00، ونلاحظ أن التداولات الأخيرة تنحصر داخل قناة فرعية صاعدة نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري هابط، مما يعني بأن كسر دعمها عند 1456.00 سيقدّم حافز سلبي قوي يدعم التوقعات بامتداد الموجة التصحيحية الهابطة لتتجاوز هدفنا الأول المنتظر عند 1447.00 وتصل إلى 1413.10.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى المقاومة المحوري 1489.00 والثبات فوقه، مع الانتباه إلى أن اختراق 1467.00 قد يدفع السعر لاختراق هذه المقاومة قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1445.00 والمقاومة 1470.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط