شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب في مسار ضيق – تحليل - 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الذهب للتذبذب في مسار ضيق مستقراً حول 1460.00، ونلاحظ أن التداولات الأخيرة تنحصر داخل قناة فرعية صاعدة نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري هابط، مما يعني بأن كسر دعمها عند 1456.00 سيقدّم حافز سلبي قوي يدعم التوقعات بامتداد الموجة التصحيحية الهابطة لتتجاوز هدفنا الأول المنتظر عند 1447.00 وتصل إلى 1413.10.
وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى المقاومة المحوري 1489.00 والثبات فوقه، مع الانتباه إلى أن اختراق 1467.00 قد يدفع السعر لاختراق هذه المقاومة قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1445.00 والمقاومة 1470.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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