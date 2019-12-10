شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي للانخفاض بعد الارتفاع الذي شهده في الجلسات الماضية، ليتحرك دون مستوى 1.3240 الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الإجمالي الهابط، والذي تبدأ أهدافه بمهاجمة مستوى 1.3155 ومحاولة كسره لفتح الطريق أمام استهداف مستوى 1.3015 كمحطة تالية.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3295 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3150 والمقاومة 1.3290

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي