شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يفقد العزم – تحليل - 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الين بالتذبذب قرب مستوى 108.40، حيث يواجه ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي بشكل واضح ليدخل مناطق التشبع في الشراء.
وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، ويحتاج السعر لكسر مستوى 108.40 لتأكيد الاندفاع نحو 107.45، مع التذكير بأهمية الثبات دون 109.33 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.80 والمقاومة 109.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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