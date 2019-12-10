شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات جانبية منذ يوم أمس، مستقراً حول مستوى 1.3150، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتخلّص من سلبيته ليقترب من مناطق التشبع في البيع، مما يشكّل حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لاستئناف التداولات الإيجابية خلال الجلسات القادمة.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم كسر مستوى 1.3000 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 1.3380.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3080 والمقاومة 1.3240
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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