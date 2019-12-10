شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي – تحليل - 10-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بميل صاعد جديد ليتحرك فوق مستوى 1.1065، ليظهر محاولات لتحقيق مكاسب لحظية قبل محاولة استئناف الاتجاه الهابط من جديد.
وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً ما لم يتم اختراق مستوى 1.1108 والثبات فوقه، حيث إن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 1.1180 كمحطة تالية، بينما تتواجد الأهداف الرئيسية للموجة الهابطة المقترحة عند 1.0995 ثم 1.0950.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0970 والمقاومة 1.1120
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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