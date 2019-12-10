شكرا لقرائتكم خبر عن 31 ديسمبر.. عمومية "ألافكو" الكويتية تناقش التوزيعات السنوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرر انعقاد عمومية شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات يوم 31 ديسمبر الجاري، لمناقشة توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، إن المجلس كان قد أوصى بتوزيع أرباحاً نقدية سنوية بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 8 فلوس لكل سهم، وبقيمة إجمالية تبلغ 7.617 مليون دينار.

وأوضحت الشركة أن العمومية ستناقش كذلك صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2019 والتي تُقدر بقيمة 217 ألف دينار.

كانت أرباح "ألافكو" السنوية قد تراجعت 46.7% لتصل إلى 17.7 مليون دينار كويتي، مقابل أرباح بقيمة 33.18 مليون دينار كويتي بالعام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2018.