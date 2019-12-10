شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى السعودي يقرر إضافات لنظام الإقامة المميزة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مجلس الشورى السعودي جلساته العادية، أمس الإثنين، بانعقاد الجلسة العادية السابعة من السنة الرابعة للدورة السابعة، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله بن سالم المعطاني.

ووافق مجلس الشورى السعودي، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على إضافة فقرة جديدة (الفقرة 3) إلى المادة 11 من نظام الإقامة المميزة.

يذكر أن نظام الإقامة المميزة، الذي أقرته الحكومة السعودية مؤخرا، يتكون من 14 مادة، من بينها المادة الـ 11 وتتكون من فقرتين، وتنص على "لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا –التي كان يحصل عليها وفقاً للمادة الثانية من النظام- إلى أسرته، على أنه إذا تحققت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة".

ووافق مجلس الشورى، في مايو الماضي، على مشروع نظام الإقامة المميزة للمقيمين في المملكة العربية السعودية.