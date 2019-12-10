شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي كابيتال: قيمة طرح أرامكو قد تقفز لـ29.4 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف وسيم الخطيب، رئيس الاستثمارات المصرفية في شركة الأهلي كابيتال، والمستشار المالي والمنسق الرئيسي للاكتتاب، أن قيمة طرح أرامكو السعودية الأضخم عالمياً وتاريخياً وصلت إلى 25.6 مليار دولار مع إمكانية أن تقفز إلى 29.4 مليار دولار في حال جرى تنفيذ خيار التخصيص الإضافي للمؤسسات.

وقال إن ما يسمى بالـ Greenshoe Option أو خيار التخصيص الإضافي للأسهم، إن تم، سيرفع حجم الطرح إلى 29.4 مليار دولار ستمثل نسبة 1.725% من أسهم الشركة، واصفاً قيمة الطرح بأنها قيمة تاريخية وتعد الأضخم في تاريخ بورصات العالم، بحسب قناة العربية.

وأكد أن عملية الاستقرار السعري ليست عملية لرفع سعر السهم، ولكنها تأتي لإعطاء الاستقرار لسعر السهم في حال وجود أي نوع من التذبذب.

ووصف اليوم الأول لتداول سهم أرامكو في سوق الأسهم السعودية، المرتقب الأربعاء المقبل، بأنه "يوم تاريخي.

Advertisements

وأوضح أن شريحة الأفراد من المكتتبين السعوديين سيجري تخصيص أسهم مجانية لهم بواقع سهم عن كل عشرة أسهم مخصصة للأفراد في حال عدم التصرف بها خلال مدة 180 يوماً من بدء التداول، بحد أقصى 100 سهم مجاني لكل شخص.

وقال إن الصناديق غير النشطة التي تتابع مؤشر السوق السعودي، يتوقع لها الدخول بقيمة تتراوح بين 1.4 مليار دولار و2.4 مليار دولار، عند ضم السهم إلى مؤشر الأسواق الناشئة.

وقال إن الاكتتابات في العالم تشهد دائما زخماً قوياً للطلب في آخر 48 ساعة، وتمثل ذلك في اكتتاب أرامكو بوصول تجاوب المستثمرين إلى 397 مليار ريال من المؤسسات كان منها حوالي 200 مليار ريال في آخر يوم، ووصل عدد المكتتبين الإجمالي من فئة المؤسسات 2700 مستثمر.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) بأنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من يوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

وكان كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو، قد أعلنوا عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، حيث بلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال.