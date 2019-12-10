شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودي: من المتوقع نمو الإيرادات غير النفطية 5% العام المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن حكومة المملكة قررت أن تكون أكثر تحفظا في تقديرها للإيرادات في العام المقبل، والبالغة 833 مليار ريال.

وأشار الجدعان في مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل ميزانية المملكة، التي اعتمدها مجلس الوزراء السعودي أمس الإثنين، أن من أهم مستهدفات المالية العامة للعام المقبل وعلى المدى المتوسط في جانب الإيرادات، هو تعزيز الإيرادات غير النفطية، والمقدر أن تنمو بنسبة 5% إذا استبعدنا الإيرادات غير المتكررة المسجلة في العام الحالي، بحسب العربية نت.

ولفت إلى تمكن الحكومة من السيطرة على مستويات العجز في الميزانية في حدود 187 مليار ريال للعام المقبل، مضيفا أن مستوى الدين في نهاية العام الحالي سيبلغ 678 مليار ريال، وفي نهاية العام المقبل سيبلغ 754 مليار ريال.

وجاء ذلك التعقيب بعد أن أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة للعام 2020-2021، بإجمالي إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).