شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يوجه بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال رئاسة جلسة مجلس الوزراء السعودي لإقرار موازنة العام المالي 2020 أمس، بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية العام المقبل.

وأوضح أن الميزانية تعد استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي التوجيه الملكي الصادر بشأن تمديد صرف بدل غلاء المعيشة، عقب عام من القرار الصادر في ديسمبر 2018 باستمرار صرفه لمدة عام مالي واحد لحين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.

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ويتقاضَى المستفيدون من بدل غلاء المعيشة المعاش التقاعدي الذي يُصْرَف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمبلغ 500 ريال.

وتستهدف المملكة من صرف بدل غلاء المعيشة مساعدة المواطنين على ملائمة المتغيرات الاقتصادية الجارية؛ اتّساقًا مع رؤية 2030 والهادفة إلى تحقيق الاستدامة والنمو المنتظم للاقتصاد.

وجاء ذلك التعقيب بعد أن أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية أمس الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة للعام 2020-2021، بإجمالي إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).